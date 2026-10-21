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Çin Ticaret Bakanlığı ABD'nin Çinli yapay zeka şirketlerine kısıtlamasına karşı çıktı

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Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin federal sivil kurumlara Çinli şirketlerin yapay zeka ürünlerini kullanmayı bırakma talimatına kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi. Sözcü, bu ayrımcı tedbirin Çinli şirketlerin meşru haklarına zarar verdiğini ve rekabeti zedelediğini belirtti.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin federal sivil kurumlarına Çinli şirketlerin yapay zeka ürün ve hizmetlerini kullanmayı bırakma talimatı vermesinden büyük rahatsızlık duyduklarını ve bu karara kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü salı günkü basın toplantısında, Çin'in kalkınma ve güvenliğe eşit derecede önem verdiğini ve yapay zekanın güvenli, kontrol edilebilir ve güvenilir olmasını sağladığını belirtti.

Çinli yapay zeka şirketlerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasalarına uyarak dünya genelindeki kullanıcılara güvenli ve güvenilir hizmetler sunmaya kararlılıkla devam ettiğini belirten sözcü, şirketlerin bu sayede dünya çapında geniş kabul gördüğünü ifade etti.

ABD'nin sözde ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Çinli yapay zeka şirketlerine yönelik ayrımcı kısıtlayıcı tedbirler aldığını vurgulayan sözcü, bu adımın ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesinin ve Çinli şirketlere baskı uygulamak amacıyla idari yetkilerin kötüye kullanılmasının tipik bir örneği olduğunu söyledi.

Sözcü, ABD'nin bu adımının Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini, adil ve rekabetçi piyasa ortamını zedelediğini ve yapay zeka sektöründe Çin ile ABD arasındaki olağan ticari işbirliğini aksattığını belirtti.

ABD'nin kısa süre önce sözde "ticari sırların çalınması" iddiasıyla Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlara da kesinlikle karşı çıktıklarını vurgulayan sözcü, bu kötü niyetli adımın söz konusu şirketlerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Çinli yapay zeka şirketlerinin temel araştırmalara uzun vadeli bağlılıkları ve inovasyona yaptıkları sürekli yatırımlar sayesinde hızla geliştiğini belirten sözcü, bu şirketlerin gelişmesinin hem Çin'in hem ABD'nin hem de dünyanın geri kalanının çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

ABD'ye yanlış uygulamalarını derhal düzeltme, Çinli şirketlere yönelik haksız baskılarına son verme ve ilgili ayrımcı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırma çağrısında bulunduklarını kaydeden sözcü, ABD'den iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatı ciddiyetle hayata geçirmesini ve Çin-ABD yapay zeka diyalog mekanizmasından etkin biçimde yararlanmasını beklediklerini ifade etti.

Sözcü, gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve Çin'in ve Çinli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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