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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD menşeli NPA ithalatındaki vergileri 5 yıl daha uygulayacak

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den normal propanol (NPA) ithalatına uygulanan anti-damping ve sübvansiyon karşıtı vergileri cuma günü itibarıyla beş yıl uzattı. Anti-damping vergileri yüzde 254,4-267,4, sübvansiyon karşıtı vergiler ise yüzde 34,2-37,7 olarak uygulanacak.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den normal propanol (NPA) ithalatına uygulanan anti-damping ve sübvansiyon karşıtı vergi uygulamasının cuma günü itibarıyla beş yıl süreyle uzatılacağını duyurdu.

Ağırlıklı olarak çözücü ve kimyasal imalatında ara ürün olarak kullanılan NPA, endüstriyel kimyasal niteliği taşıyor.

Bakanlık tarafından perşembe günü yayımlanan iki ayrı açıklamaya göre, süresi uzatılan önlemler kapsamında anti-damping vergileri yüzde 254,4 ila yüzde 267,4, sübvansiyon karşıtı vergiler ise yüzde 34,2 ila yüzde 37,7 arasında uygulanacak.

Karar, anti-damping ve sübvansiyon karşıtı ayrı önlemleri kapsayan iki nihai değerlendirmenin ardından alındı. Bakanlık yaptığı değerlendirmede, vergilerin kaldırılması halinde ABD menşeli NPA ithalatındaki damping ve sübvansiyonun sürebileceğine veya tekrarlanabileceğine, bunun da yerli sanayiinin gördüğü zararın sürmesine ya da nüksetmesine yol açabileceğine dikkat çekmişti.

Çin, söz konusu vergileri ilk olarak Kasım 2020'de beş yıllık süreyle uygulamaya koymuş, yerli üreticilerin talebi üzerine Kasım 2025'te nihai değerlendirmeleri başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua
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