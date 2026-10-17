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Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin hibrit araçlarda baskı iddiasını reddetti

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Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin hibrit araçlarda baskı iddiasını reddetti
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Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin ile AB arasında hibrit araçlarda varılan mutabakatın karşılıklılık ve karşılıklı fayda ilkesine dayandığını belirterek AB'nin baskıyla sonuç aldığı iddialarının tamamen mesnetsiz olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Çin ile Avrupa Birliği arasında hibrit araçlar konusunda varılan mutabakatın karşılıklılık ve karşılıklı fayda ilkesine dayandığını belirterek, AB'nin baskı yaparak sonuç aldığı şeklindeki iddiaların tamamen mesnetsiz olduğunu söyledi.

Sözcü cuma günkü açıklamasında, söz konusu mutabakatın tarafların üzerinde anlaştığı, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına riayet, gerçeklere saygı ve ayrımcılıktan uzak durma şeklindeki üç ilke temelinde sağlandığını belirtti. Sözcü, mutabakat çerçevesinde Çinli işletmelerin somut çıkarlarının etkin şekilde korunduğunu, AB'nin endişelerinin giderildiğini ve Çin-AB ticari anlaşmazlıklarının tırmanmasının önlendiğini ifade etti.

Çin ile AB arasındaki ekonomi ve ticaret istişarelerinin amacının, farklılıkları uygun şekilde ele almak ve birbirlerinin endişelerini diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturmak olduğunu belirten sözcü, iki tarafın da sorunları çözme konusunda samimiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, AB'nin baskı uygulayarak fayda elde etmeyi beklememesi ve Çin'in kendi çıkarlarını koruma konusundaki kararlılık ve kapasitesini küçümsememesi gerektiğini ifade etti.

Sözcü, AB'ye Çin ile orta noktada buluşma ve Çin-AB ekonomi ve ticaret ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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