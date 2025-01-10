Çin, Tibet'deki Deprem Sonrası Acil Yardım Seferberliği Başlattı

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, salı günü Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Dingri ilçesini vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ticaret departmanlarınca deprem bölgesindeki yerel halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanması için tüm olanakların seferber edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından perşembe günü yapılan açıklamada kilit öneme sahip tedarikçilerden tedarik çabalarını artırmalarının istendiği belirtildi. Şu ana kadar tahıl, yemeklik yağ, et ve sebze gibi 743.000 ton temel ihtiyaç malzemesi bölgeye sevk edilirken, 3.600 dondurulmuş et ve 2.250 ton sıkıştırılmış çay da bölgeye götürülmek üzere hazırlandı.

Bakanlık, yerel ticaret departmanlarını insanları sıcak tutmaya yardımcı olacak acil gıda ve malzeme sağlamaları için yönlendiriyor. Yerel yemek işletmeleri de depremden etkilenen bölge sakinlerine ve yeniden yerleşim alanlarındaki kurtarma görevlilerine sıcak yemek sağlamak üzere harekete geçiriliyor.

Bakanlığın açıklamasında, "An itibarıyla etkilenen bölgede temel ihtiyaç malzemeleri stoku yeterli ve piyasa arzı istikrarlı" denildi.