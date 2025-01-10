Üye Girişi
Haberler
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

Özel'den "büyük sürprizi" beğenmeyenlere yanıt gecikmedi
6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında
Erdoğan-Bahçeli görüşmesine damga vuran 'Palto' diyaloğu

Uğurlamaya damga vuran "delikanlılık" diyaloğu

Çin, Tibet'deki Deprem Sonrası Acil Yardım Seferberliği Başlattı

Çin, Tibet'deki Deprem Sonrası Acil Yardım Seferberliği Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Dingri ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki halkın günlük ihtiyaçları için tüm olanakların seferber edildiğini açıkladı. Temel ihtiyaç malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor.

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, salı günü Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Dingri ilçesini vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ticaret departmanlarınca deprem bölgesindeki yerel halkın günlük ihtiyaçlarının karşılanması için tüm olanakların seferber edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından perşembe günü yapılan açıklamada kilit öneme sahip tedarikçilerden tedarik çabalarını artırmalarının istendiği belirtildi. Şu ana kadar tahıl, yemeklik yağ, et ve sebze gibi 743.000 ton temel ihtiyaç malzemesi bölgeye sevk edilirken, 3.600 dondurulmuş et ve 2.250 ton sıkıştırılmış çay da bölgeye götürülmek üzere hazırlandı.

Bakanlık, yerel ticaret departmanlarını insanları sıcak tutmaya yardımcı olacak acil gıda ve malzeme sağlamaları için yönlendiriyor. Yerel yemek işletmeleri de depremden etkilenen bölge sakinlerine ve yeniden yerleşim alanlarındaki kurtarma görevlilerine sıcak yemek sağlamak üzere harekete geçiriliyor.

Bakanlığın açıklamasında, "An itibarıyla etkilenen bölgede temel ihtiyaç malzemeleri stoku yeterli ve piyasa arzı istikrarlı" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
img

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'ı görmeye katlanamadı!
img

Yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'deki yangının önü alınamıyor! 400 ulusal muhafız sahaya indi

Askerler sahaya indi! Sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor

Son Dakika Haberleri

2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır? Fıtır sadakası vacip mi, kimlere vaciptir? Fıtır sadakası nasıl hesaplanır? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 10 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Rüyada diş kırılması ne anlama gelir? AÖF SINAV TARİHLERİ 2025 | Açıköğretim Fakültesi finalleri ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? Çalışan Gazeteciler Günü mesajları! 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri neler? 10 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? 10 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ocak tarihinde dünyada neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.