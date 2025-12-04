Haberler

Çin: Uluslararası Toplum Tek Taraflılığa Karşı Ortak Direniş Sergilemeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tek taraflı zorlayıcı önlemlerin küresel ekonomik riskleri artırdığını ve insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, uluslararası topluma dayanışma ve işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tek taraflı zorlayıcı önlemlere karşı olduklarını belirterek, uluslararası topluma tek taraflılığa karşı ortaklaşa direniş sergilemek üzere dayanışma ve işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Lin, Birleşmiş Milletler'in 4 Aralık'ı Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlere Karşı Uluslararası Gün ilan ettiğini hatırlattı. Perşembe günkü basın toplantısında bu tür zorlayıcı önlemlerin devamlı uygulanmasının küresel ekonomiye getirdiği riskler konusunda değerlendirmelerde bulunan Lin, bu önlemlerin, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini ihlal ettiğini, çok taraflılığa zarar verdiğini ve uluslararası hukukun temellerini aşındırdığını söyledi.

Lin, yaşam ve kalkınma hakkı gibi temel insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden bu tür önlemlerin, küresel kalkınma işbirliğini ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin hayata geçirilmesini de engellediğini ifade etti.

Lin, uluslararası topluma merkezinde BM'nin olduğu uluslararası sistem ile uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni el üstünde tutma ve küresel yönetişimin daha adil ve hakkaniyetli bir doğrultuda gelişimini teşvik etme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
