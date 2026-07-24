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Çin'den ABD'nin ek gümrük vergilerine tepki

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin 60 ticaret ortağına ek gümrük vergisi uygulama planına karşı olduklarını belirtti. Gümrük ve ticaret savaşlarının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurguladı.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, tek taraflı gümrük vergilerinin her türüne karşı olduklarını söyledi.

Lin cuma günkü basın toplantısında, ABD'nin 60 ticaret ortağına ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, gümrük vergisi savaşları ve ticaret savaşlarının hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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