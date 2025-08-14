Çin, Tarımsal Afetlerin Önlenmesi İçin 162 Milyon Dolar Fon Sağladı

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin, başlıca tahıl üretim bölgelerinde tarımsal afetlerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına destek olmak amacıyla 1,15 milyar yuan (yaklaşık 162 milyon ABD doları) fon sağladı.

Maliye Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, merkezi bütçeden tahsis edilen fon, sonbahar tahıl üretiminde afetleri önlemek, riskleri azaltmak ve verimi istikrara kavuşturmak amacıyla başlıca tahıl üreticisi konumundaki 13 eyalet düzeyindeki bölgenin ilaçlama teknolojilerinin uygulanmasını destekleyecek.

Fon, mısır, soya fasulyesi ve pirinç gibi sonbahar mahsullerinde bitki büyüme düzenleyicileri, yaprak gübreleri, mantar ve böcek ilaçlarının uygulanmasını destekleyerek bu yıl rekor bir hasat elde edilmesine katkı sağlayacak.