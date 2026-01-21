Haberler

Çin, 2030'a Kadar 10.000 Yuan Gsyih Başına Su Tüketimini Yüzde 10'dan Fazla Azaltmayı Hedefliyor

Çin, 2030'a Kadar 10.000 Yuan Gsyih Başına Su Tüketimini Yüzde 10'dan Fazla Azaltmayı Hedefliyor
Güncelleme:
Çin Su Kaynakları Bakanlığı, 2030 yılına kadar GSYİH üretimi ve sanayi üretimi başına kullanılan su miktarını yüzde 10'dan fazla azaltmayı hedefliyor. Tarımda sulama verimliliği ve geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçlayan stratejiler geliştirecek.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın Ulusal Su Koruma Ofisi, Çin'in 2030 yılına kadar, 2025 seviyelerine kıyasla, her 10.000 yuan (yaklaşık 1.428 ABD doları) GSYİH üretimi ve her 10.000 yuan sanayi üretimi başına kullanılan su miktarını yüzde 10'dan fazla azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Ofisten üst düzey bir yetkili, salı günü yaptığı açıklamada, 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) boyunca Çin'in su tasarrufu alanındaki kurumsal ve politika çerçevesinin titizlikle uygulanacağını ve çabaların su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir şekilde korunması ile ulusal su güvenliğine odaklanacağını belirtti.

2030 yılına kadar başlıca hedefler arasında, tarım arazilerinde sulamanın verimliliğini artırarak etkin kullanım katsayısını 0,6'nın üzerine çıkarmak, su tasarrufu endüstrisinin ölçeğini 1,2 trilyon yuanın üzerine taşımak ve geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanımını 30 milyar metreküpten fazla seviyelere yükseltmek yer alıyor.

Su kıtlığı veya aşırı kullanım sorunu yaşayan bölgelerde, geri kazanılmış suyun yeniden kullanım oranının yüzde 30'u, Sarı Nehir havzasındaki maden suyunun kullanım oranının ise yüzde 70'i aşması hedefleniyor.

2026 yılında Çin'in su yönetimi kurumları, genel su kaynakları yönetimini güçlendirmeyi, koruma sistemlerini iyileştirmeyi ve su tasarrufunu teşvik eden bir toplum ile modern bir su tasarrufu endüstriyel sisteminin gelişimini desteklemeyi planlıyor. Hedef, 15. Beş Yıllık Plan dönemi boyunca su tasarrufu için sağlam bir temel oluşturmak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

