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Çin'in Sanayi Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,4 Arttı

Çin'in Sanayi Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,4 Arttı
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Çin'in katma değerli sanayi üretimi, yılın ilk yarısında ekipman imalatı ve yüksek teknoloji sektörlerinin güçlü performansıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 büyüdü.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi, yılın ilk yarısında ekipman imalatı ve yüksek teknoloji imalat sektörlerinde bildirilen güçlü performansla istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkenin katma değerli sanayi üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Sektör bazında incelendiğinde, katma değerli üretim, madencilik sektöründe yüzde 3,6, imalat sektöründe ise yüzde 5,6 artış kaydetti. Verilere göre, elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretimi ve tedariki sektörlerinin katma değerli üretimi de yüzde 5,5 yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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