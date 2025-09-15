Haberler

Çin, Rusya ile Ekonomi ve Enerji İşbirliğini Savundu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile yürütülen ekonomi ve enerji işbirliğinin meşru olduğunu belirterek, ABD'nin yaptırımlarına karşı çıktığını açıkladı.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Rusya'da dahil olmak üzere diğer ülkelerle yürüttükleri olağan ekonomi, ticaret ve enerji işbirliğinin haklı ve meşru olduğunu ve bu konuda eleştiriye yer olmadığını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, ABD'nin G7 ve NATO ülkelerine Rusya'dan petrol ithal eden Çin'e ek gümrük vergileri uygulama yönünde baskı yapması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

