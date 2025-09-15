Çin, Rusya ile Ekonomi ve Enerji İşbirliğini Savundu

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Rusya'da dahil olmak üzere diğer ülkelerle yürüttükleri olağan ekonomi, ticaret ve enerji işbirliğinin haklı ve meşru olduğunu ve bu konuda eleştiriye yer olmadığını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, ABD'nin G7 ve NATO ülkelerine Rusya'dan petrol ithal eden Çin'e ek gümrük vergileri uygulama yönünde baskı yapması hakkında değerlendirmelerde bulundu.