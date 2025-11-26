Haberler

Çin-Rusya Enerji İş Forumu Beijing'de Başladı

Çin-Rusya Enerji İş Forumu Beijing'de Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7. Çin-Rusya Enerji İş Forumu, Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Açılışta, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin derinleştirilmesi için üç öneride bulundu. Forumda, enerji sektöründe stratejik işbirliği ve yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelin değerlendirilmesi gibi konular ele alındı.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- 7. Çin- Rusya Enerji İş Forumu salı günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Salı günü düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in foruma gönderdiği kutlama mesajını okudu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Ding, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları hayata daha fazla geçirmek, enerji sektöründe stratejik işbirliğini sürekli derinleştirmek ve her daim yeni kazan-kazan işbirliği ufukları açmak üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin-Rusya enerji işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik üç öneri sunan Ding, ilk olarak iki tarafa sınır ötesi enerji kanallarının güvenli ve istikrarlı şekilde çalışmasını ve enerji ticaretinin sorunsuz akışını sağlamak üzere sanayi zincirinin tümüne yönelik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Ding ikinci olarak ise iki tarafın da enerji dönüşümünde işbirliğini güçlendirmesi, uygulama senaryolarını aktif olarak araştırması ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Ding üçüncü önerisi çerçevesinde iki tarafa enerji sektöründe Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin uygulanmasını ortaklaşa teşvik edip küresel enerji piyasasına daha fazla istikrar ve kesinlik kazandırmak üzere çok taraflı işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanlığı Yakıt ve Enerji Sektörü Stratejik Gelişimi ve Çevre Güvenliği Komisyonu İcra Sekreteri ve Rus petrol şirketi Rosneft'in Başkanı Igor Sechin de açılış töreninde yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in foruma gönderdiği kutlama mesajını okudu. Törende Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da konuşma yaptı.

Ding törenin ardından foruma katılan üst düzey Rusya heyetiyle bir araya geldi.

Forumda, Çin ve Rusya arasındaki kapsamlı enerji ortaklığını sürekli sağlamlaştırmak amacıyla iki ülke arasındaki üst düzey stratejik uyumun güçlendirilmesi konusu ele alındı. Açılış törenine Çin ve Rusya'dan yaklaşık 400 temsilci katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Bakan Tekin şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı
Beyaz Saray'da gerginlik! Prens Selman'dan Trump'a rest

Böylesi görülmedi! Prens Selman'ın resti Beyaz Saray'ı salladı
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
Davutoğlu ilk kez açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

İttifak çıkışı canlı yayına damga vurdu: 4 parti birleşebilir
2 saat 50 dakikalık İmralı ziyaretinin detayları: Öcalan'ın SDG konusunda tavrı netleşti

Ziyaretin detayları netleşti: Öcalan'dan kritik konuda net tavır
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.