Çin-Rusya Enerji İş Forumu Beijing'de Başladı

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- 7. Çin- Rusya Enerji İş Forumu salı günü Çin'in başkenti Beijing'de başladı. Salı günü düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in foruma gönderdiği kutlama mesajını okudu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi olan Ding, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları hayata daha fazla geçirmek, enerji sektöründe stratejik işbirliğini sürekli derinleştirmek ve her daim yeni kazan-kazan işbirliği ufukları açmak üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Çin-Rusya enerji işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik üç öneri sunan Ding, ilk olarak iki tarafa sınır ötesi enerji kanallarının güvenli ve istikrarlı şekilde çalışmasını ve enerji ticaretinin sorunsuz akışını sağlamak üzere sanayi zincirinin tümüne yönelik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Ding ikinci olarak ise iki tarafın da enerji dönüşümünde işbirliğini güçlendirmesi, uygulama senaryolarını aktif olarak araştırması ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Ding üçüncü önerisi çerçevesinde iki tarafa enerji sektöründe Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin uygulanmasını ortaklaşa teşvik edip küresel enerji piyasasına daha fazla istikrar ve kesinlik kazandırmak üzere çok taraflı işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanlığı Yakıt ve Enerji Sektörü Stratejik Gelişimi ve Çevre Güvenliği Komisyonu İcra Sekreteri ve Rus petrol şirketi Rosneft'in Başkanı Igor Sechin de açılış töreninde yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in foruma gönderdiği kutlama mesajını okudu. Törende Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da konuşma yaptı.

Ding törenin ardından foruma katılan üst düzey Rusya heyetiyle bir araya geldi.

Forumda, Çin ve Rusya arasındaki kapsamlı enerji ortaklığını sürekli sağlamlaştırmak amacıyla iki ülke arasındaki üst düzey stratejik uyumun güçlendirilmesi konusu ele alındı. Açılış törenine Çin ve Rusya'dan yaklaşık 400 temsilci katıldı.