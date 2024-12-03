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Çin-Rusya Doğalgaz Boru Hattı Bağlantısı Tamamlandı

Çin-Rusya Doğalgaz Boru Hattı Bağlantısı Tamamlandı
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Çin-Rusya doğu rotası doğalgaz boru hattının bağlantısı tamamlandı ve yıllık 38 milyar metreküplük aktarım hacmiyle tam kapasite işletmeye geçti.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'deki en büyük tek hatlı doğalgaz aktarım kapasitesine sahip boru hattı olan Çin- Rusya doğu rotası doğalgaz boru hattının bağlantısı tamamlandı.

ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'deki en büyük tek hatlı doğalgaz aktarım kapasitesine sahip boru hattı olan Çin-Rusya doğu rotası doğalgaz boru hattının bağlantısı tamamlandı. Boru hattını işleten Çin Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Ağı Şirketi'nden (PipeChina) pazartesi günü yapılan açıklamada boru hattında 38 milyar metreküplük yıllık aktarım hacmiyle tam kapasite işletmeye geçildiği de belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).

Kaynak: Xinhua / Güncel
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