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Çin Petrokimya Şirketi, Shengli Petrol Sahası'nda Yeni Rekor Kırdı

Çin Petrokimya Şirketi, Shengli Petrol Sahası'nda Yeni Rekor Kırdı
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Çin'in en büyük petrol rafine şirketi Sinopec, Shengli Petrol Sahası'ndaki bir kuyuda günlük 262,8 ton kaya petrolü üreterek yeni bir rekora imza attı. Teknolojik inovasyonlar sayesinde ulaşılan bu başarı, kaya petrolü rezervuarlarında karşılaşılan zorluklara rağmen elde edildi.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafine şirketi Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec Grubu), teknolojik atılımlar sayesinde Shengli Petrol Sahası'nda Çin'de tek kuyuda üretilen günlük kaya petrolü hacminde yeni bir rekora imza atıldığını söyledi.

Science and Technology Daily'nin Cumartesi günü bildirdiğine göre, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Shengli Petrol Sahası'na ait Jiyang kaya petrolü ulusal gösterim bölgesinde bölgenin açılmasından sonraki iki yıl içinde toplam 94 yatay kaya petrolü kuyusu inşa edildi. Bu kuyuların 36'sında 100 tonu aşan en yüksek günlük petrol üretimine ulaşılırken, tek kuyuda en fazla 262,8 ton üretim yapıldı.

Sinopec Shengli Petrol Sahası Genel Müdürü Yang Yong, bu başarının teknolojik inovasyon sayesinde elde edildiğini söyledi.

Esas olarak killi şist kayası oluşumlarında hapsolan ve rafine edilmek üzere çıkarılabilen sıvı hidrokarbonları ifade eden kaya petrolü, genellikle organik açıdan zengin killi şistlerde ve karbonat kayaları, kumtaşları ve silttaşlarının ince ara katmanlarında bulunuyor.

Çin'de bol miktarda kaya petrolü kaynağı bulunmasına karşın bunların çoğunlukla kıta sahanlığında olması, keşif ve üretimi zorlaştırıyor.

Yang, Kuzey Amerika'daki kaya petrolü rezervleriyle karşılaştırıldığında, Jiyang'dakilerin daha derinde bulunduğunu ve daha düşük olgunluğa sahip olduğunu, bunun da keşif ve geliştirme için bir dizi zorluk teşkil ettiğini vurguladı.

Shengli Petrol Sahası'nın teknoloji inovasyon ekibi, kaya petrolü rezervuarlarında yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve eş zamanlı sızıntı gibi keşif zorluklarının üstesinden geldi.

Bu ekibin sentetik bazlı sondaj sıvısı sistemlerine dayanan hızlı bir sondaj teknolojisi geliştirerek, derinliği 3.300 metreyi aşan yatay kuyuların ve 2.000 metreden uzun yatay kesitlerin verimli bir şekilde sondajını sağladığını kaydeden Yang, böylece sondaj döngüsünün 133 günden 29,5 güne indirildiğini söyledi.

Jiyang'daki kaya petrolü kaynaklarının 10,5 milyar ton olduğu tahmin ediliyor. Xinjiang ve Daqing'dekilerin ardından Çin'de türünün üçüncü örneği olan Jiyang gösterim bölgesi, günlük 1.600 ton petrol üretimi ve 800.000 tonu aşan kümülatif petrol üretimi bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Teknoloji Ekonomi Sinopec Enerji Güncel

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