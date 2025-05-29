Çin, Pasifik Ada Ülkelerine İklim Değişikliği Desteği Taahhüdünde Bulundu

Çin, Pasifik Ada Ülkelerine İklim Değişikliği Desteği Taahhüdünde Bulundu
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Çin, 3. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda iklim değişikliğiyle mücadelede 100 projeye 2 milyon dollar fon ayıracağını duyurdu. Ayrıca, afet önleme çalışmalarına destek ve 200 proje ile geçim koşullarının iyileştirilmesine yönelik yardımda bulunma sözü verdi.

Çin, Pasifik ada ülkelerine iklim değişikliğiyle mücadelede destek olacağı taahhüdünde bulundu.

3. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı, 28-29 Mayıs tarihlerinde Çin'in doğusundaki Fucien eyaletinin Şiamın şehrinde düzenlendi.

Toplantı sonrası sonuç bildirgesi yayımlanırken, Çin Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çin ile Çin'i diplomatik olarak tanıyan 11 Pasifik ada ülkesini bir araya getiren toplantıda Pekin yönetimi, ikilim değişikliği etkilerini gidermeye ve ülkelerin bu konudaki risklere karşı direncini artırmaya yönelik 100 projeye destek vereceğini, bunun için 2 milyon dolar fon ayıracağını bildirdi.

Öte yandan Pekin yönetimi afet önleme ve giderme çalışmalarına destek için bu ülkelere geniş uydu ağlarından veri sağlamayı da taahhüt etti.

Çin, iklim değişikliği desteklerine ek olarak Pasifik ada ülkeleri halklarının geçim koşullarını iyileştirmeye yönelik 200 proje gerçekleştireceği, öğrencilere burs ve mesleki eğitim sağlayacağı sözünü verdi.

Taraflar serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusunda anlaşırken, Çin tarafı ada ülkelerinden ihracatı kolaylaştıracağını belirtti.

"Güvenilir ortak olacağımız sözünü veriyoruz"

Kiribati Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Taneti Maamau'yla toplantıya başkanlık eden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin iklim işbirliği konuda güvenilir bir aktör olduğunu vurgularken Paris Anlaşması'ndan çekilen ABD'yi adını anmadan eleştirdi.

Vang, "Pasifik adalarındaki dostlarımız dahil tüm Küresel Güney ülkelerine sağlam, güvenilir ve müşfik bir ortak olacağımız sözünü veriyoruz." dedi.

Çinli Bakan ülkesinin Pasifik ada ülkelerine yardımlarının herhangi bir siyasi şarta bağlı olmadığını, bu ülkelerin egemenliğini ve bağımsızlığını desteklediğini vurguladı.

Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde güvenlik ve kanun koruma alanındaki işbirliğinden ise söz edilmedi.

Güvenlik işbirliği tartışmaları

Çin'in son yıllarda Pasifik ada ülkeleri ile güvenlik alanındaki bağlarını güçlendirmeye yönelik adımları, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölgede etki sahibi ülkelerin yanı sıra bazı ada hükümetlerince de Pekin'in nüfuzunu artırma çabası olarak yorumlanmıştı.

Çin'in Solomon Adaları ile Nisan 2022'de imzaladığı güvenlik işbirliği anlaşması bu konudaki tartışmaları gündeme getirmişti.

Kamuoyuna açıklanmayan anlaşmaya ilişkin sızan bilgilerde, anlaşmanın, hükümetin onayıyla Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirlemesine, kısa süreli beklemesine, lojistik ikmali ve geçiş yapabilmesine olanak sağlandığı iddia edilmişti.

Anlaşmanın ayrıca hükümete, sosyal düzeni, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer kanun koruyucu ve askeri güç talep edebilme yetkisini verdiği ileri sürülmüştü. Muhalefet, Pekin'in ülkenin iç işlerine müdahalesine olanak sağlayacağı gerekçesiyle anlaşmayı eleştirmişti.

Bir başka ada ülkesi Fiji'de hükümet, 2023'te, Çin ile polislerin eğitimi ve geçici görevlendirilmesini içeren emniyet işbirliği programını "demokrasi ve adalet sistemlerindeki farklılıklar" nedeniyle sonlandırma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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