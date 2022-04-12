Çin, Pakistan ile stratejik iş birliğinin Şerif döneminde de süreceği mesajını verdi

Çin, Pakistan'da başbakan seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik ederken iki ülke arasında kapsamlı stratejik iş birliğinin devam edeceği mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Çin ile Pakistan arasında hiçbir koşulda bozulamayacak bağlar bulunduğunu belirterek, "Çin, Pakistan tarafı ile geleneksel dostluğu sürdürüp farklı alanlardaki iş birliğini derinleştirmeyi ve yüksek nitelikli Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunu inşa ederek ortak geleceği paylaşan Çin-Pakistan topluluğunu yaratma doğrultusunda ilerlemeyi istemektedir." dedi.

Sözcüsü Cao, Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oyuyla düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın siyasi durum ne yönde değişirse değişsin Çin, Pakistan ile dostluk siyasetini şaşmaz şekilde sürdürecektir. Pakistan'daki siyasi değişimin Çin-Pakistan ilişkilerinin genel doğrultusunu etkilemeyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan'da İmran Han hükümetinin düşürülmesinin ardından mecliste dün yapılan oylamada muhalefet bloku adayı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif başbakanlığa seçilmişti.