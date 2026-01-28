Haberler

Çin, Nvidia'nın yapay zeka işlemcisi H200 çiplerinin ilk teslimatlarına onay verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın H200 tipi yapay zeka işlemcilerinin ilk teslimatlarına onay verdi. 400 bin üniteden oluşan teslimat, büyük teknoloji firmaları Alibaba, Tencent ve Bytedance'a gidecek. İthal çiplere erişim sıkı kontrol altında olacak.

Çin'in, Washington yönetiminin ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın ürettiği, yapay zeka işlemcisi olarak kullanılan "H200" tipi grafik işlemci ünitelerinin izninin ardından, ilk teslimatlara onay verdiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, 400 bin üniteden oluşan ilk teslimatları ülkenin büyük teknoloji şirketleri Alibaba, Tencent ve Bytedance alacak.

Başka şirketler de alım için onay beklerken, telekomünikasyon operatörleri gibi devlet destekli şirketlerin ithal çiplere erişiminin sıkı kontrol altında olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Pekin yönetimi, yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması kapsamında kritik önemde olan çiplerin yapay zeka ve bulut bilişimi sistemleri için onlara en fazla ihtiyaç duyan şirketlere ulaşmasının önünü açarken, kontrollü onay sistemiyle aynı zamanda ülkenin bu alanda kendine yeterliliğini geliştirecek yerli çip üretimini korumayı ve teşvik etmeyi hedefliyor.

Nvidia'nın Çin pazarının kaybedilmesinin şirketin çip üretimindeki küresel liderliğe zarar vereceği uyarısını dikkate alan ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılın sonunda H200 çiplerinin Çin'e satışına ülke içindeki satışının yüzde 50'sini geçmemesi kaydıyla izin vermişti.

Saniyede 15 bin 832 hesaplama yapabilen H200 çipleri halihazırda Çin'de üretilen en gelişmiş çiplerden çok daha üstün performans gösteriyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı

Acayip kurallarıyla bilinen hamburgerci, kendi başını yaktı
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu

Kante'nin Fenerbahçe'ye geliş tarihi duyuruldu
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı

Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı