Çin Ticaret Bakanlığı: Nadir Toprak Elementleri ile İlgili Ürünlere Yönelik Genel İhracat Ruhsatı Başvurularını Onayladık

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, bazı Çinli ihracatçıların nadir toprak elementleriyle ilgili ürünlere yönelik genel ihracat ruhsatı başvurularını onayladıklarını söyledi.

Basında yer alan haberlerde Çin'in nadir toprak elementleri için geçerlik süresi daha uzun olan ihracat ruhsatları vermeye başladığı belirtilmişti.

Perşembe günkü basın toplantısında söz konusu haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan He, nadir toprak elementleri ile ilgili ürünlere yönelik ihracat kontrol önlemlerinin uygulanmaya başladığı günden bu yana Çinli yetkili makamların yerli ihracatçılar için politika brifingleri düzenlediğini ifade etti.

Sözcü, ihracat ve uygunluk kriterleri konusunda deneyim kazanan ihracatçıların bazılarının, genel ruhsat başvurusunun temel gerekliliklerini karşılayacak duruma geldiğini belirtti.