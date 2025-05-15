Çin Merkez Bankası Zorunlu Karşılık Oranını İndirdi

Çin Merkez Bankası Zorunlu Karşılık Oranını İndirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Merkez Bankası, uygun finansal kuruluşlar için zorunlu karşılık oranında 0,5 puanlık bir indirim yapılacağını açıkladı. Bu adımın, finansal piyasaya yaklaşık 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 milyar ABD doları) likidite sağlaması bekleniyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Uygun finansal kuruluşlar için zorunlu karşılık oranında yapılan 0,5 puanlık indirim perşembe günü yürürlüğe girdi. Bu adımın, finansal piyasaya yaklaşık 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 milyar ABD doları) tutarında uzun vadeli likidite sağlaması bekleniyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Uygun finansal kuruluşlar için zorunlu karşılık oranında yapılan 0,5 puanlık indirim perşembe günü yürürlüğe girdi. Bu adımın, finansal piyasaya yaklaşık 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 milyar ABD doları) tutarında uzun vadeli likidite sağlaması bekleniyor.

Yılın başından bu yana yapılan ilk indirim, Çin Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.