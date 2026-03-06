Haberler

Çin Merkez Bankası Başkanı: Para Biriminin Değerini Düşürerek Ticari Avantaj Elde Etme Niyetimiz Yok

Güncelleme:
Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Çin'in dış ticarette rekabet avantajı elde etmek için ulusal para biriminin değerini düşürme niyeti olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, yuanın döviz kuru istikrarının korunmasına vurgu yapıldı.

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, ulusal para biriminin değerini düşürerek dış ticarette rekabet avantajı elde etmeye ihtiyaçları olmadığını ve böyle bir niyetlerinin bulunmadığını söyledi.

Pan, cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin Merkez Bankası'nın döviz kuru oluşumunda piyasa güçlerinin belirleyici rolünü her zaman desteklediğini, döviz kuru esnekliğini koruduğunu, beklenti yönetimini güçlendirdiğini ve yuanın kurunu uyumlu ve dengeli bir seviyede genel olarak istikrarlı tuttuğunu söyledi.

Pan, uluslararası düzeyde döviz kurlarını etkileyen faktörlerin karmaşık ve oldukça belirsiz olduğunu belirterek Çin döviz piyasası katılımcılarının daha olgun hale geldiğini ve piyasanın dayanıklılığının arttığını söyledi.

Pan, daha fazla şirketin kur riskinden korunma araçlarını kullanması veya sınır ötesi ticarette yuanla ödeme yapması sayesinde Çin'in ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yüzde 60'tan fazlasının döviz kuru oynaklığından etkin şekilde korunduğunu söyledi. Pan, bu oranın yıl içinde daha da artmasının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
