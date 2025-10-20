Haberler

Çin Komünist Partisi 4. Oturumu Başladı: Ekonomik ve Sosyal Hedefler Belirleniyor

Güncelleme:
Çin Komünist Partisi, 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan'ın detaylarını belirlemek üzere 4. Oturumunu Pekin'de düzenliyor. Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantıda partinin çalışma raporunu sundu ve gelecek yıllara dair önerilerini değerlendiriyor.

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP), gelecek 5 yıldaki ekonomik ve sosyal hedeflerini belirleyecek 4. Oturumu (plenum), başkent Pekin'de düzenleniyor.

Xinhua'nın haberine göre, ÇKP Merkez Komitesinin 20. döneminin 4. Oturumu, bu sabah başladı. Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekteri Şi Cinping, toplantının açılışında partinin en yüksek yönetim organı olan Siyasi Büro'nun çalışma raporunu Komite'ye sundu.

Şi, ayrıca 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan'ın formülasyonuna ilişkin parti liderliğinin önerilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

ÇKP Merkez Komitesinin 205 asil, 171 yedek üyesinin katıldığı, 4 gün sürecek toplantıda ülkenin gelecek 5 yıldaki ekonomik ve sosyal hedeflerini belirleyecek 15. Beş Yıllık Plan'ın detayları parti yönetimince görüşülüp onaylanacak.

15. Beş Yıllık Plan, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Mart 2026'da yapacağı yıllık toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girecek.

4. Oturum'da ayrıca yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle görevden alınan ve partiden ihraç edilen üst düzey kadrolar hakkında alınan kararların da duyurulması bekleniyor.

ÇKP Merkez Komitesi Oturumları

Çin Komünist Partisi'nin, 5 yılda bir düzenlenen Ulusal Kongresi'nde seçilen Merkez Komite, görev süresinde 7 oturum yapıyor.

Ulusal Kongre'nin hemen ardından ve aynı yılın sonunda düzenlenen 1. ve 2. Oturumlar ile sonraki kongrenin öncesinde düzenlenen 7. Oturum'da parti ve devlet organlarının yapılandırılması ve atamalara ilişkin kararlar alınıyor.

Reform konulu 3. Oturum'da, reform ve dışa açılma politikalarına ilişkin atılacak adımlar ve bu doğrultudaki ekonomi politikalarının yönü belirleniyor.

Beş yıllık kalkınma planlarının hedeflerine genelde 5. Oturum'da karar veriliyor. Ancak, 20. dönemde 3. Oturum'un bir yıl gecikmeyle yapılması, tarih olarak 4. Oturum'un bu konuya odaklanmasını gerektirdi.

Normalde belirli bir teması bulunmayan 4. ve 6. Oturumlar'da ise parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konular ele alınıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
