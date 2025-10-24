Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi'nin 4. Genel Kurul Toplantısı pazartesi-perşembe günleri Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda perşembe günü yayımlanan bildiriye göre oturuma katılan yetkililer, Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın Oluşturulmasına İlişkin ÇKP Merkez Komitesi Önerileri'ni görüşerek kabul etti.

ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun başkanlık ettiği toplantıda, Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in önemli konuşmalar yaptığı da ifade edildi.

Bildiride katılımcıların Siyasi Büro'nun çalışmaları hakkında Xi'nin sunduğu raporu dinleyip müzakere ettiği ve Xi'nin, önerilerin yer aldığı taslak hakkında açıklamalarda bulunduğu da belirtildi.