Çin, Çift Kullanımlı Ürünlerin Japonya'ya İhracına Yönelik Kontrolleri Sıkılaştırdı

Çin Ticaret Bakanlığı, çift kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracatında kontrolleri artırma kararı aldı. Tüm çift kullanımlı ürünlerin askeri amaçla kullanılacak Japon alıcılara ihracı yasaklandı.

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, çift kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracına yönelik kontrolleri artırma kararı aldı. Karar salı günü yürürlüğe girecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada tüm çift kullanımlı ürünlerin, bu ürünleri askeri amaçla kullanacak olan Japon kullanıcılara ihracının ve ülkenin askeri kabiliyetlerini geliştirmeye yardımcı olan diğer tüm son kullanıcılara ve son kullanım amaçlarına yönelik ihracının yasaklandığı belirtildi.

