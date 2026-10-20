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Çin, İngiltere'ye elektrikli araç kısıtlamalarında AB'yi izlememe çağrısı yaptı

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Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, İngiltere'ye DTÖ kurallarına uyması ve Çin menşeli elektrikli araçlarda AB'nin izinden gitmemesi çağrısında bulundu. Sözcü, İngiltere'nin tedbirlerde ısrar etmesi halinde sektörlerin meşru haklarını korumak için karşı tedbir alacaklarını söyledi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin, İngiltere'ye Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyma ve Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler konusunda Avrupa Birliği'nin izinden gitmeme çağrısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiliz bir bakanın, Çin'in otomotiv sektöründeki "hakimiyetine" karşı koymak için AB ile tam uyum içinde hareket edilmesi gerektiğine dair söylemlerini değerlendirdi. Basında yer alan haberlerde İngiliz bakanın, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik gümrük vergisi artışı ihtimalini Avrupalı ortaklarıyla görüşmeyi sürdürdüklerini söylediği bildirildi.

Sözcü, "Çin ile İngiltere'nin otomotiv sektöründeki işbirliği, tarafların birbirini tamamlayan güçlü yönlerine, eşitliğe ve karşılıklı faydaya dayanmaktadır. Çin ve İngiltere, önemli ekonomik ve ticari ortaklardır" ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye "adım atmadan önce iki kez düşünme" ve "AB'nin politikalarını takip etmekten kaçınma" çağrısında bulunan sözcü, İngiltere'nin hamlelerini yakından takip edeceklerini belirtti. Sözcü, İngiliz tarafının kısıtlayıcı tedbirlerde ısrar etmesi halinde Çinli sektörlerin meşru hak ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla karşı tedbirler alacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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