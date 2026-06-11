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Albüm: Çin'in Zheng'an İlçesinde Gitar Üretim Sektörü Hız Kazandı

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Çin'in Guizhou eyaletindeki Zheng'an ilçesi, 144 üretici ve 87 markayla gitar endüstrisinde hızla büyüyor. Tasarımdan kültür turizmine kadar geniş bir endüstriyel zincir oluşturuldu.

ZUNYİ, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zunyi kentine bağlı Zheng'an ilçesi, son yıllarda gitar üretim sektöründe hızlı bir gelişim kaydetti.

144 gitar ve gitar aksesuarı üreticisi ile 87 bağımsız markaya ev sahipliği yapan ilçede, tasarım, üretim, satış, eğitim, araştırma ve kültür turizmini kapsayan bir endüstriyel zincir kuruldu.

Kaynak: Xinhua
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