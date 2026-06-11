Albüm: Çin'in Zheng'an İlçesinde Gitar Üretim Sektörü Hız Kazandı

ZUNYİ, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Zunyi kentine bağlı Zheng'an ilçesi, son yıllarda gitar üretim sektöründe hızlı bir gelişim kaydetti.

144 gitar ve gitar aksesuarı üreticisi ile 87 bağımsız markaya ev sahipliği yapan ilçede, tasarım, üretim, satış, eğitim, araştırma ve kültür turizmini kapsayan bir endüstriyel zincir kuruldu.

Kaynak: Xinhua