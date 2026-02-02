Albüm: Çin'de Bahar Bayramı Öncesi Milyonlarca Kişi Tren İstasyonlarını Doldurdu
Çin'in en büyük yıllık nüfus göçü, Bahar Bayramı öncesinde başladı. 15 gün sürecek bu dönemde 9,5 milyar seyahat yapılması bekleniyor.
BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en büyük yıllık nüfus göçü, Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı'na 15 gün kala başladı.
Pazartesi günü başlayan ve 13 Mart'ta sona erecek seyahat yoğunluğunda 9,5 milyar seyahat yapılarak tarihi rekor kırılması bekleniyor.
