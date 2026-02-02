Haberler

Albüm: Çin'de Bahar Bayramı Öncesi Milyonlarca Kişi Tren İstasyonlarını Doldurdu

Albüm: Çin'de Bahar Bayramı Öncesi Milyonlarca Kişi Tren İstasyonlarını Doldurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in en büyük yıllık nüfus göçü, Bahar Bayramı öncesinde başladı. 15 gün sürecek bu dönemde 9,5 milyar seyahat yapılması bekleniyor.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in en büyük yıllık nüfus göçü, Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı'na 15 gün kala başladı.

Pazartesi günü başlayan ve 13 Mart'ta sona erecek seyahat yoğunluğunda 9,5 milyar seyahat yapılarak tarihi rekor kırılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden polis vuruldu

Kuyumcuda hareketli anlar! Müdahale eden polis vuruldu
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ömer Dormen'den 'Acınız çabuk dindi' eleştirilerine yanıt

Bu fotoğraflara yapılan yorumlara isyan etti! Herkes kendi...
Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor

Süper Lig ekibi yılın bombasını Sterling ile patlatıyor
Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden polis vuruldu

Kuyumcuda hareketli anlar! Müdahale eden polis vuruldu
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü