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Çin'in Yerli Uçağı C919, 12 Ağustos'ta Uluslararası Seferlere Başlıyor

Çin'in Yerli Uçağı C919, 12 Ağustos'ta Uluslararası Seferlere Başlıyor
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Çin'in yerli üretim büyük yolcu uçağı C919, 12 Ağustos'tan itibaren Air China tarafından Beijing-Ulan Batur arasında günde bir karşılıklı uçuşla uluslararası seferlere başlayacak. Biletler satışa sunuldu.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yerli üretim büyük yolcu uçağı C919, 12 Ağustos'tan itibaren uluslararası uçuşlara başlayacak.

Air China tarafından işletilecek rota, Çin'in başkenti Beijing ile Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'u günde bir karşılıklı uçuşla birbirine bağlayacak.

Gidiş uçuşları, Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan saat 15.00'da hareket ederek saat 17.15'te Ulan Batur'a varacak. Dönüş uçuşu ise Ulan Batur'dan saat 18.30'da kalkarak saat 20.35'te Beijing'e iniş yapacak.

Biletlerin halihazırda satışta olduğu bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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