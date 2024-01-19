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Çin'in Xinjiang Bölgesi Tahıl Depolama Kapasitesini Artırmayı Planlıyor

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Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, bu yıl toplam 500.000 tonluk depolama kapasitesine sahip yeni tesisler inşa ederek tahıl depolama kapasitesini artırmayı planlıyor. Bölge, tahıl üretiminde rekor kırarak 20 milyon tona ulaşmıştır. Ayrıca, tahıl depolama teknolojileri ve lojistik sistemi de geliştirilecektir.

URUMQİ, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, bu yıl toplam 500.000 tonluk depolama kapasitesine sahip yeni tesisler inşa ederek tahıl depolama kapasitesini artırmayı planlıyor.

Xinjiang bölgesindeki tahıl üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre 3 milyon tonu aşan bir artışla 20 milyon tona ulaşarak rekor kırdı.

Bölge gıda ve stratejik rezervler bürosuna göre gelişmiş teknolojiler, yönetim metotları ve işlevleriyle donatılmış en az 50 adet yüksek standartlı tahıl ambarı ve bir dizi modern gösterim ambarının kurulması planlanıyor. Bunun yanı sıra tahıl depolamaya yönelik lojistik sistemi iyileştirilip, tahıl depolama teknolojileri de geliştirilecek.

Öte yandan, tahıl kalitesi denetim ve izleme sistemlerini daha da geliştirecek olan bölge, tahıl arzına yönelik acil destek önlemlerini de güçlendirecek.

Büronun müdür yardımcısı Ma Xueyuan, Xinjiang bölgesinin toplam 14 milyon ton kapasiteli tahıl depolama tesisleri kurduğunu söyledi. Ma, bu tesislerin yüzde 74'ünde ise düşük sıcaklıkta depolama ve kimyasal olmayan haşere mücadelesi gibi çevre dostu tahıl depolama teknolojilerinin kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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