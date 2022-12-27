Çin'in Telekom Sektörü Ocak-Kasım Aylarında İstikrarlı Bir Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün bu yılın ilk 11 ayında gelişmekte olan işletmeler ve hızla büyüyen yeni altyapı ile istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletindeki kapsamlı ulusal büyük veri (Guizhou) pilot bölgesinin sergi merkezinde video izleyen bir çalışan, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün bu yılın ilk 11 ayında gelişmekte olan işletmeler ve hızla büyüyen yeni altyapı ile istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektördeki firmaların birleşik faaliyet geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artışla 1,45 trilyon yuanı (yaklaşık 207,66 milyar ABD doları) geçti.

Bakanlık, sektörün toplam iş hacminin, geçen yılki sabit fiyat üzerinden hesaplandığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 arttığını söyledi.

Çin'in üç telekom devi olan China Telecom, China Mobile ve China Unicom şirketlerinin internet veri merkezleri, büyük veri, bulut bilgi işlem ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan hizmetlerden elde ettikleri gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,6 artışla 281,1 milyar yuana çıkardı.

Sektör ayrıca yeni altyapı inşaatlarında istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Çin'in 5G baz istasyonlarının sayısı, 2021 sonuna göre 862.000 artarak Kasım ayı sonunda 2,29 milyona yaklaştı. Şu an 5G baz istasyonları ülkedeki tüm mobil baz istasyonlarının yüzde 21,1'ini oluşturuyor.

Geçen ay sonu itibarıyla, Çin'in üç telekom devinin 5G cep telefonu kullanıcı sayısı, geçen yılın sonuna göre 187 milyon net artışla 542 milyona çıktı.