Çin'in Tangshan kentinde çiftçiler kaliteli şeker kamışı türlerini kullanmaya başladı

Çin'in Tangshan kentinde çiftçiler kaliteli şeker kamışı türlerini kullanmaya başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinin Fengnan bölgesinde çiftçiler, kaliteli şeker kamışı çeşitlerini kullanmaya başladı. Tarımı geliştirmek ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla geliştirilen yeni şeker kamışı türleri genellikle ülkenin güneyinde yetiştiriliyor.
TANGSHAN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletine bağlı Tangshan kentinin Fengnan bölgesinde çiftçiler, kaliteli şeker kamışı çeşitlerini kullanmaya başladı.
Yeni şeker kamışı türleri, tarımı geliştirmek ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla genellikle ülkenin güneyinde yetiştiriliyor.
Kaynak: Xinhua