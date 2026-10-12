Haberler

Çin'in Tangshan kentinde çiftçiler kaliteli şeker kamışı türlerini kullanmaya başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Tangshan kentinde çiftçiler kaliteli şeker kamışı türlerini kullanmaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinin Fengnan bölgesinde çiftçiler, kaliteli şeker kamışı çeşitlerini kullanmaya başladı. Tarımı geliştirmek ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla geliştirilen yeni şeker kamışı türleri genellikle ülkenin güneyinde yetiştiriliyor.

TANGSHAN, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletine bağlı Tangshan kentinin Fengnan bölgesinde çiftçiler, kaliteli şeker kamışı çeşitlerini kullanmaya başladı.

Yeni şeker kamışı türleri, tarımı geliştirmek ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla genellikle ülkenin güneyinde yetiştiriliyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Korkulan oldu! Yıldız isim Barcelona maçında yok
Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık’ta

Aşk doludizgin! Ata Demirer sevgilisiyle Ayvalık'ta