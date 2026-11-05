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Çin'in somutlaştırılmış yapay zeka pazarı 2025'te 136,2 milyar dolara ulaştı

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Çin'in somutlaştırılmış yapay zeka pazarı 2025'te 136,2 milyar dolara ulaştı
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Çin'in somutlaştırılmış yapay zeka pazarı 2025'te yüzde 20,4 artışla yaklaşık 136,2 milyar dolara ulaştı. Rapora göre pazar büyüklüğü ve işletme sayısı önemli ölçüde artarken kurumsal yapay zeka ajanı pazarı 2025'te 21,2 milyar yuanlık büyüklüğe ulaştı.

HANGZHOU, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin'in somutlaştırılmış yapay zeka pazarının büyüklüğü, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artarak yaklaşık 915 milyar yuana (yaklaşık 136,2 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde devam eden 2026 Dünya İnternet Konferansı Zirvesi'nde, Çin Siber Uzay Çalışmaları Akademisi tarafından yayımlanan 2026 Çin İnternet Gelişimi Raporu'na göre, Çin'in yapay zeka sektörü nispeten hızlı büyümesini sürdürürken hem sektördeki işletme sayısı hem de pazar büyüklüğü önemli ölçüde arttı.

Çarşamba günü yayımlanan raporda, Çin'de yapay zeka ajanı pazarının hızla genişlediği ve kurumsal yapay zeka ajanı pazarının 2025 yılında 21,2 milyar yuanlık büyüklüğe ulaştığı belirtildi.

Raporda, her şeyin akıllı biçimde birbirine bağlanması, insan-makine işbirliği, sektörler arası entegrasyon ile ortak üretim ve paylaşıma yönelik teknolojilerin büyük bir potansiyel ortaya çıkardığı belirtildi. Raporda ayrıca söz konusu teknolojilerin insanların üretim ve yaşam biçimlerini köklü şekilde değiştirdiği, ekonomik ve sosyal kalkınmada büyük ilerlemeler sağladığı ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunarak insanların refahını artıran önemli bir güç haline geldiği kaydedildi.

Çin Siber Uzay Çalışmaları Akademisi'nin aynı gün yayımladığı 2026 Dünya İnternet Gelişim Raporu'nda da tüm dünyada yapay zeka teknolojisinde yaşanan hızlı ilerlemelere dikkat çekildi.

Raporda, önde gelen ülkelerin yapay zekayı ulusal stratejilerine dahil ederek bu alandaki gelişmelere öncülük etmek amacıyla teknolojik atılımlara ve endüstriyel uygulamalara hız verdiği, yönetişim kurallarını da geliştirdiği belirtildi.

Her iki rapor da Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'nin sonuçları kapsamında 2017 yılından bu yana her yıl yayımlanıyor. "Açık Kaynak ve Dışa Açıklık, Ortak Katkı ve Paylaşılan Faydalar: Siber Uzayda Ortak Geleceğe Sahip bir Topluluğu Ortaklaşa İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen 2026 zirvesine, 138 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.800 delege katılıyor.

Kaynak: Xinhua
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