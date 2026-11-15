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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC CEO Zirvesi'ne 12 lider katılacak

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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC CEO Zirvesi'ne 12 lider katılacak
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Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, 17-18 Kasım'da Shenzhen'de yapılacak APEC CEO Zirvesi'ne 12 liderin katılacağını duyurdu. Konsey Başkan Yardımcısı Li Qingshuang, zirvede Xi Jinping ile Avustralya, Rusya ve diğer APEC ekonomisi liderlerinin konuşacağını belirtti.

SHENZHEN, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'ne APEC ekonomilerinden 12 liderin katılım göstereceğini duyurdu. Zirve, 17-18 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek.

Konsey Başkan Yardımcısı Li Qingshuang pazar günü yaptığı açıklamada, zirvede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yanı sıra APEC ekonomilerinden Avustralya, Kanada, Şili, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Meksika, Rusya, Tayland ve Vietnam liderlerinin de konuşma yapacağını veya panel oturumlarına katılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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