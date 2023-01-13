Çin'in Shandong Eyaleti, Kovid Tedavisinde Geleneksel Çin Tıbbı'nın Benzersiz Gücünden Yararlanıyor

Geleneksel Çin Tıbbı (TCM), Çin'de Kovid-19 enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak uygulanıyor ve benzersiz faydalar gösteriyor.

Geleneksel Çin Tıbbı (TCM), Çin'de Kovid-19 enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak uygulanıyor ve benzersiz faydalar gösteriyor.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki hastaneler, TCM'yi de Kovid tedavi planlarına entegre ederek doktorların hastalara çevrimiçi ve yerinde konsültasyon sağlayabilmeleri için düzenleme yaptı.

Bu arada, yerel yönetim, yeterli miktarda ilaç tedariki ve Çin bitkisel ilaçlarında istikrarlı fiyatlar sağlamak için çaba sarf ediyor.

SES 1 (Çince): CUİ QİAN, TCM doktoru, Qingzhou TCM Hastanesi:

"Artık hastanenin 90 günlük TCM dekoksiyon parçaları arzını sağlamaya yetecek kadar stoğu var. Aynı zamanda bir devlet hastanesi olarak ilaç fiyatlarını sabit tutuyoruz."

SES 2 (Çince): Shandong'a bağlı Qingzhou'nun bir sakini:

"İlacı ikinci kez alıyorum. Gerçekten işe yaradı."

SES 3 (Çince): ZHANG LEİLEİ, Shandong'a bağlı Wuli İlçesi'nin bir sakini:

"İlacı üç gün boyunca aldım ve semptomlarım hafifledi. İyileşirken, etkiyi pekiştirmek için birkaç doz daha almak daha iyi olur."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Jinan kentinden bildiriyor.(XHTV)