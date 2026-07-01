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Çin, Dünyanın En Büyük Kargo Elleçleme Hacmine Sahip 10 Limanından 8'ine Ev Sahipliği Yapıyor

Çin, Dünyanın En Büyük Kargo Elleçleme Hacmine Sahip 10 Limanından 8'ine Ev Sahipliği Yapıyor
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Çin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Li Xinghu, 2025 itibarıyla dünyanın en büyük 10 limanından 8'inin Çin'de olduğunu, liman kargo hacminin 18,3 milyar tona ulaştığını açıkladı. Çin ayrıca konteyner elleçleme ve ticaret filosu büyüklüğünde de dünya birincisi.

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Li Xinghu, 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde kargo elleçleme hacmi bakımından ilk 10'da yer alan limanların sekizinin Çin'de bulunduğunu açıkladı.

Li salı günü düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz yıl Çin'in liman kargo elleçleme hacminin 18,3 milyar tona, konteyner elleçleme hacminin ise 354 milyon TEU'ya ulaştığını belirtti. Çinli işletmelere ait ticaret filosu büyüklüğünün de 490 milyon dedveyt tona ulaştığını ifade eden Li, Çin'in bu alanların tamamında küresel sıralamanın zirvesinde yer aldığını vurguladı.

2025 yılında Çin limanlarında günlük ortalama 50 milyon tonun üzerinde kargo ve yaklaşık 970.000 TEU konteyner elleçlendiğini kaydeden Li, limanlara günlük ortalama 98.200 geminin giriş-çıkış yaptığını, bunların 1.236'sının uluslararası sefer yapan gemiler olduğunu belirtti.

Çin'in su yolu taşımacılığı, 2025 yılında yaklaşık 15 trilyon ton-kilometrelik taşıma cirosuna ulaşarak ülkenin kapsamlı nakliye sisteminin yarısından fazlasını oluşturdu.

Çin, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) boyunca 10.000 ton ve üzeri kapasiteli gemilere hizmet verebilecek 469 yeni rıhtımı daha devreye alarak, bu tür rıhtımların sayısını 3.061'e çıkardı. Söz konusu dönemde 2.500 kilometre yüksek standartlı su yolu daha hizmete açılırken, bu tür su yollarının toplam uzunluğunu 18.500 kilometreye çıkardı.

Li, 2025 itibarıyla ülke genelinde 30'u otomatik konteyner terminali olmak üzere 60 otomatik terminalin faaliyete geçtiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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