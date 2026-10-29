Çin'in Jiaxing kentinde 9 bin 333 hektarda çeltik hasadı başladı

Çin'in Jiaxing kentinde 9 bin 333 hektarda çeltik hasadı başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jiaxing kentine bağlı Nanhu ilçesinde yaklaşık 9 bin 333 hektar alanda yetiştirilen çeltiğin hasat sezonu başladı. Çiftçiler elverişli hava koşullarından yararlanarak otomatik ekipmanlarla çeltik hasadı ve işleme çalışmalarını sürdürüyor.
JİAXİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jiaxing kentine bağlı Nanhu ilçesinde, yaklaşık 9.333 hektar alanda yetiştirilen çeltiğin hasat sezonu başladı. Çiftçiler, elverişli hava koşullarından yararlanarak otomatik ekipmanlarla çeltik hasadı ve işleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Xinhua