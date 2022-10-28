Çin'in İnovasyon Endeksi 2021 Yılında Yüzde 8 Arttı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin inovasyon kapasitesinin barometresi olan Çin İnovasyon Endeksi'nin 2021 yılında tırmanmaya devam ettiğini gösterdi.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen 2022 Ulusal Kitlesel Girişimcilik ve İnovasyon Haftası'nın ana mekanında çocuklar bir akıllı mekanik kolu inceliyor, 17 Eylül 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin inovasyon kapasitesinin barometresi olan Çin İnovasyon Endeksi'nin 2021 yılında tırmanmaya devam ettiğini gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, 2005 yılında yayınlanmaya başlanan endeks geçen yıl, 2020 seviyesine kıyasla yüzde 8 artarak 264,6'ya yükseldi.

Toplam Ar-Ge harcaması, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,6 artışla yaklaşık 2,8 trilyon yuana (yaklaşık 390,53 ABD doları) ulaştı ve peş peşe altıncı yılında çift haneli büyümesini sürdürdü.

Verilen yerli patent sayısı ise yüzde 26,9 artarak 4,47 milyona ulaştı.

Veriler, bilim-teknoloji inovasyonunun ülkenin yeşil kalkınmasını daha da desteklediğini gösterdi. Geçen yıl, birim GSYİH başına enerji tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 2,7 azaldı.

Kömür tüketimi 0,9 yüzde puan azalmayla toplam enerji tüketiminin yüzde 56'sını oluştururken temiz enerji tüketimi ise 1,2 yüzde puan artarak yüzde 25,5'e ulaştı.

Endeks verilerinin Çin'in inovasyon odaklı gelişiminin yurtiçi ve yurtdışındaki karmaşık ve sert koşullara rağmen hızlı ilerleme kaydettiğini doğruladığını belirten NBS istatistikçilerinden Li Yin, istikrarlı ekonomik kalkınmayı sürdürmek açısından güçlü bir itici güç oluşturduğunu kaydetti.