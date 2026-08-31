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Çin İmalat PMI Ağustos'ta 49,8'e Yükseldi

Çin İmalat PMI Ağustos'ta 49,8'e Yükseldi
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Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), ağustos ayında temmuz ayına göre 0,6 puan artışla 49,8 olarak gerçekleşti. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, üretim ve yeni sipariş endeksleri sırasıyla 50,4 ve 50,6'ya yükselirken, ekipman imalatı ve yüksek teknoloji imalatı sektörleri genişleme bölgesinde kaldı. Büyük işletmelerin PMI'ı 50,6 ile genişleme bölgesine geri döndü.

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında 49,8 olarak gerçekleşti.

Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre bu, temmuz ayına göre 0,6 yüzde puan artış anlamına geliyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun baş istatistikçisi Huo Lihui, ağustos ayında imalat sektörünün genel iş ortamında kayda değer bir iyileşme görüldüğünü belirterek, ankete katılan 21 sektörden 16'sının bir önceki aya kıyasla daha yüksek PMI bildirdiğini söyledi.

İmalat sektörü, ağustos ayında hem üretim hem de pazar talebinde artış kaydetti. Üretim alt endeksi temmuz ayına göre 0,5 yüzde puan artışla 50,4 seviyesine, yeni sipariş endeksi ise 2,1 yüzde puan artışla 50,6 seviyesine yükseldi.

Huo, üretim ve siparişlerdeki canlanmanın etkisiyle işletmelerin satın alma isteğinin güçlendiğini ve tedarik hacmi endeksinin bir önceki aya göre 1,1 yüzde puan artışla 50,5'e ulaştığını belirtti.

Huo, yeni büyüme faktörlerinin gelişme ivmesinin ağustos ayında da iyileşmeye devam ettiğini söyledi.

Ekipman imalatı sektörünün PMI'sı 51,4, yüksek teknoloji imalatı sektörünün PMI'sı ise 52,9 olarak gerçekleşti ve her iki sektör de genişleme bölgesinde kaldı.

Son dönemde ham petrol ve demir dışı metal fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle önemli hammaddelerin satın alma fiyat endeksi bir önceki aya göre 3,4 yüzde puanlık artışla 56,6, imalat sektörünün fabrika çıkış fiyat endeksi ise bir önceki aya göre 2,6 yüzde puanlık artışla 50,4 olarak gerçekleşti.

Büyük imalat işletmelerine ait PMI, bir önceki aya göre 1,1 yüzde puan artışla 50,6 olarak gerçekleşti ve genişleme bölgesine geri döndü.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua
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