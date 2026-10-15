Çin'in Heilongjiang eyaletinde sonbahar hasadı sürerken Fujin'de çiftçiler hasattan dönüyor

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HARBİN, 15 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin kentinde hasattan dönen çiftçiler görülüyor, 14 Ekim 2026.

Çin'in en çok tahıl üreten eyaleti Heilongjiang'da sonbahar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. (Fotoğraf: Qu Yubao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua