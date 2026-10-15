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Çin'in Heilongjiang eyaletinde sonbahar hasadı sürerken Fujin'de çiftçiler hasattan dönüyor

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin kentinde hasattan dönen çiftçiler, 14 Ekim 2026'da havadan drone ile çekilen fotoğrafta görülüyor. Ülkenin en çok tahıl üreten eyaleti Heilongjiang'da sonbahar hasadı ise tüm hızıyla sürüyor.

HARBİN, 15 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin kentinde hasattan dönen çiftçiler görülüyor, 14 Ekim 2026.

Çin'in en çok tahıl üreten eyaleti Heilongjiang'da sonbahar hasadı tüm hızıyla devam ediyor. (Fotoğraf: Qu Yubao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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