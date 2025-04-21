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Çin'in Gelinlik Başkenti: Lu'an

Çin'in Gelinlik Başkenti: Lu'an
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Çin'in Anhui eyaletindeki Lu'an kenti, 500 gelinlik üretim işletmesi ve 15.000 çalışanıyla ülkenin önde gelen gelinlik üretim ve ihracat merkezi haline geldi. 2024'te 5 milyon gelinlik üretmeyi hedefleyen kasaba, dünya genelinde 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

LU'AN, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Lu'an kentindeki Dingji kasabası, Çin'de ünlü bir gelinlik üretim ve ihracat üssü olarak öne çıkıyor. Bölgedeki 500'den fazla gelinlik üretim işletmesinin 15.000'den fazla çalışanı bulunuyor. Yıllık 2,4 milyar yuan (yaklaşık 330 milyon ABD doları) tutarında yıllık üretime ulaşan kasaba, "başarının tadını" aldı. 2024 yılında yaklaşık 5 milyon gelinlik üreterek ülkede yüzde 30'luk bir pazar payı elde eden kasabanın ürünleri 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç edildi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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