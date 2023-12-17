Çin'in Fotovoltaik Sektörü Eylül ve Ekim Aylarında Güçlü Performans Sergiledi

Çin'in fotovoltaik (PV) sektörü, endüstriyel zincirdeki başlıca ürünlerin hızlı büyüme kaydetmesiyle Eylül ve Ekim aylarında güçlü bir performans sergiledi. Çin, ülkenin düşük karbona geçiş hedefi, artan talep ve PV ürünlerinin gelişimi nedeniyle PV sektöründe son yıllarda hızlı büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in fotovoltaik (PV) sektörü, endüstriyel zincirdeki başlıca ürünlerin hızlı büyüme kaydetmesiyle Eylül ve Ekim aylarında güçlü bir performans sergiledi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre ülke iki ayda, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artışla 236.600 ton polisilikon üretti.

Polisilikon plaka üretimi iki ayda, önceki yıla kıyasla yüzde 61 artarak 87,95 gigavat olurken, kristal silikon PV hücrelerinin üretimi, önceki yıla göre yüzde 78,7 artışla 83,81 gigavat olarak gerçekleşti.

Verilere göre ilk 10 ayda ilgili PV ürünlerinin toplam ihracat değeri 42,99 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çin, ülkenin düşük karbona geçiş hedefi, artan talep ve PV ürünlerinin gelişimi nedeniyle PV sektöründe son yıllarda hızlı büyüme kaydetti. İlk 10 ayda ülkenin kurulu PV enerji üretim kapasitesindeki artış 142 milyon kilovata ulaştı.