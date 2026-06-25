Çin'in Kurulu Elektrik Üretim Kapasitesi Mayısta 4 Milyar Kilovatı Aştı

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi, ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin mayıs ayı sonu itibarıyla 4,01 milyar kilovata ulaştığını belirterek, bu verilerle Çin'in dünyada ilk sıraya yerleştiğini açıkladı.

İdarenin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, fosil dışı enerji kaynakları büyümenin itici gücü oldu. Bu kaynakların toplam kurulu kapasite içindeki payı, 2010'daki yüzde 25 seviyesinden 2026 Mayıs itibarıyla yüzde 62'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua