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Çin'in Kurulu Elektrik Üretim Kapasitesi Mayısta 4 Milyar Kilovatı Aştı

Çin'in Kurulu Elektrik Üretim Kapasitesi Mayısta 4 Milyar Kilovatı Aştı
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Çin Ulusal Enerji İdaresi, mayıs sonu itibarıyla toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin 4,01 milyar kilovata ulaştığını ve bu alanda dünyada birinci sıraya yerleştiğini açıkladı. Fosil dışı enerji kaynaklarının payı yüzde 62'ye yükseldi.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi, ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin mayıs ayı sonu itibarıyla 4,01 milyar kilovata ulaştığını belirterek, bu verilerle Çin'in dünyada ilk sıraya yerleştiğini açıkladı.

İdarenin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, fosil dışı enerji kaynakları büyümenin itici gücü oldu. Bu kaynakların toplam kurulu kapasite içindeki payı, 2010'daki yüzde 25 seviyesinden 2026 Mayıs itibarıyla yüzde 62'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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