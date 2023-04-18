Çin'in Doğusundaki Fabrika Yangınında 11 Kişi Yaşamını Yitirdi

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua kentinde bir fabrika binasında Pazartesi günü öğleden sonra çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua kentinde bir fabrika binasında Pazartesi günü öğleden sonra çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Wuyi ilçesinin sanayi bölgesindeki binada yerel saatle 14.04 civarında yangın çıkmasının ardından, binanın üçüncü katında mahsur kalanların yaşamını yitirdiğini kaydetti. İki kez gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonu sonrasında Salı günü saat 04.00 civarında ölü sayısı teyit edildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinhua'dan bildiriyor.(XHTV)