Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler

CHUZHOU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan yansıyan manzaralar.

CHUZHOU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan yansıyan manzaralar.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletine bağlı Chuzhou kentindeki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan yansıyan bir manzara görülüyor, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Li/Xinhua)

Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletine bağlı Chuzhou kentindeki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndaki kuşlar, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Li/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title