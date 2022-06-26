Çin'in Doğusundaki Chishan Gölü'nden Kareler CHUZHOU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan yansıyan manzaralar. CHUZHOU, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan yansıyan manzaralar. Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletine bağlı Chuzhou kentindeki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan yansıyan bir manzara görülüyor, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Li/Xinhua) Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletine bağlı Chuzhou kentindeki Chishan Gölü Ulusal Sulak Alan Parkı'ndaki kuşlar, 25 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Li/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

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