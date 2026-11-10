Çin'in dış ticareti ilk 10 ayda yüzde 20 artışla 44,81 trilyon yuana ulaştı

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BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti, yılın ilk 10 ayında büyüme ivmesini sürdürürken, ithalattaki güçlü artış öne çıktı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin ilk 10 aydaki toplam ithalat ve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 44,81 trilyon yuana (yaklaşık 6,67 trilyon ABD doları) ulaştı. Bu rakam, ilk dokuz aydaki yüzde 18,8'lik büyüme hızını geride bıraktı. Ocak-ekim döneminde ithalat yüzde 23,6, ihracat ise yüzde 17,6 oranında artış kaydetti.

Gümrük Genel İdaresi'nin İstatistik ve Analiz Departmanı Başkanı Lyu Daliang, Çin'in dış ticaretinin bu yıl daha büyük bir direnç ve dinamizm sergileyerek ivmesini koruduğunu söyledi.

Veriler, hem ithalat hem de ihracatın ekim ayında üst üste altıncı ayında da çift haneli büyüme kaydettiğini gösterdi. Sadece ekim ayındaki mal ticareti yüzde 31,2 oranında genişledi.

Bu yıl, özellikle ithalattaki artış öne çıktı.

Lyu, "İlk 10 ayda Çin'in 150'den fazla ülke ve bölgeden yaptığı ithalat arttı. ASEAN, Latin Amerika ve Afrika'dan yapılan toplam ithalat, aynı dönem için tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Çin'in devasa pazarı dünyaya 'Çin fırsatları' sunmaya devam etti" dedi.

İhracat kalemleri bakımından mekanik ve elektrikli ürünler, ilk 10 ayda yüzde 25,2'lik artışla öne çıktı. Söz konusu ürünler, geçen yılın aynı dönemine göre 3,9 puan artarak toplam ihracatın yüzde 64,7'sini oluşturdu.

Akıllı ve yeşil ürünler en hızlı büyüyen kategoriler arasında yer aldı. Söz konusu dönemde entegre devre ihracatı yüzde 101,9 ve bellek bileşenleri ihracatı yüzde 132,5 artarken, 3D yazıcılar yüzde 104,8, dijital kameralar yüzde 41,4 ve endüstriyel robotlar yüzde 17,8 büyüme kaydetti.

Çin'in "yeni üçlüsü" olarak adlandırılan elektrikli araç, fotovoltaik ürün ve lityum batarya ihracatı yüzde 46,5 arttı. Elektrikli motosiklet ve bisiklet ihracatı yüzde 33,3, rüzgar türbini ve bileşenleri ise yüzde 19,7 artış gösterdi.

Ticaret ortakları bakımından Çin'in ASEAN ile olan ticaret hacmi ilk 10 ayda yüzde 24,2 artarken, Avrupa Birliği ile ticareti yüzde 8,5, ABD ile ticareti ise yüzde 6,3 genişledi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle yapılan ticaret ise aynı dönemde yüzde 18,5 büyüme kaydetti.

Kaynak: Xinhua