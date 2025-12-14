Haberler

Çin'in İlk Derin Su Petrol Sahasında İkincil Geliştirme Projesi Faaliyete Geçti

Güncelleme:
Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, Liuhua Petrol Sahası'nın ikincil geliştirme projesini başlattı. Bu proje, ülkenin derin su petrol rezervlerini değerlendirmek ve üretimi artırmak amacıyla hayata geçirildi.

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi, yerli ilk derin su petrol sahası Liuhua Petrol Sahası'nın ikincil geliştirme projesinin tam olarak faaliyete geçtiğini duyurdu.

Gelişme, Çin'in derin su petrol ve doğalgaz rezervlerini geliştirme kabiliyetinde önemli bir dönüm noktası.

İnci Nehri Ağzı Havzası'nda bulunan Liuhua Petrol Sahası, kanıtlanmış jeolojik rezervler açısından Çin'in en büyük açık deniz mercan kalkeri petrol sahası. Petrol sahası, ilk kez 1996 yılında devreye girmesinden bu yana 20 milyon tonun üzerinde ham petrol üretti.

Buna rağmen deniz yatağı tabakalarında kalan ve 140 milyon ton olarak tahmin edilen önemli miktarda rezerv bulunuyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için de ikincil geliştirme çalışmalarına ihtiyaç doğuyor.

İkincil geliştirme projesi, ortalama su derinliği yaklaşık 305 metrede bulunan Liuhua 11-1 ve Liuhua 4-1 adlı iki petrol sahasını kapsıyor. Projede 32 üretim kuyusu yer alıyor.

İlk parti kuyuların Eylül 2024'te faaliyete geçmesinden bu yana, günlük ham petrol üretimi 3.900 ton ile rekor seviyeye ulaşmış durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
