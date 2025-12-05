Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda Kaya Petrolü Üretimi 1 Milyon Tonu Aştı

HARBİN, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük enerji üretim üslerinden Daqing Petrol Sahası'nın ülkenin kuzeydoğusundaki Gulong kaya petrol blokunda yıllık üretim bir milyon tonu aştı. Şirket yaptığı açıklamada, böylece sahada büyük ölçekli üretime geçişin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şist kayası oluşumlarında hapsolan ve rafine edilmek üzere çıkartılabilen sıvı hidrokarbonları ifade eden kaya petrolü, rezervleri geleneksel petrol kaynaklarını önemli ölçüde aşan, yaygın olarak bulunan enerji kaynağı olarak biliniyor. Kaya petrolü, Çin'in istikrarlı petrol üretimi ve enerji güvenliği için hayati önem taşıyor.

Daqing Petrol Sahası, 2021 yılında Gulong blokunda Çin'in gölsel kaya petrolü ulusal tanıtım bölgesini kurdu. Şirket, beş yıllık yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonunda büyük ölçekli kaya petrolü üretimi için özel olarak tasarlanmış beş temel teknolojiyi başarıyla geliştirerek beş yıl üst üste üretimi katlayarak artış sağladı.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin yan kuruluşu olan Daqing Petrol Sahası, Çin'in modern petrol sektörünün şekillenmesinde önemli rol oynadı. Saha, 1959 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde keşfedilmesinden bu yana, 2,5 milyar tonun üzerinde ham petrol üreterek ülkenin toplam karadan yapılan üretiminin yüzde 36'sını oluşturdu.