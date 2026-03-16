Çin'in En Büyük Kömür Yatağı Metanı Sahası Daning-Jixian Günlük Üretim Rekoru Kırdı

TAİYUAN, 16 Mart (Xinhua) -- PetroChina Kömür Yatağı Metan Limited Şirketi pazar günü yaptığı açıklamayla Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan ve ülkenin ilk büyük ölçekli kömür yatağı metanı sahası olan Daning-Jixian blokunun günlük üretim kapasitesinin 11 milyon metreküp ile rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.

Derin kömür yatağı metanının çıkarılmasına yönelik ulusal bir pilot proje olarak faaliyete geçen saha, Ordos Havzası'nın doğu ucunda bulunuyor. 400 milyar metreküp kanıtlanmış rezerve sahip sahada inşaat çalışmalarına 2019 yılında başlandı.

2025 yılında toplam 3,05 milyar metreküp kömür yatağı metanı üreten saha, ülkede türünün en büyüğü haline geldi.

Bloktaki kapasite genişletme çalışmalarının ikinci aşaması an itibarıyla devam ederken, yıllık üretim kapasitesine 1,5 milyar metreküp daha eklenmesi bekleniyor.

Farklı bir doğalgaz türü olan kömür yatağı metanı, temiz ve stratejik enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu gazın madencilikteki riskleri azaltmak, sera gazı emisyonlarını düşürmek ve doğalgaz eksikliğini hafifletmek üzere kullanılabileceği belirtiliyor.

Rezervler, Ordos Havzası, Sichuan Havzası ve Junggar Havzası dahil olmak üzere Çin'in önemli kömür havzalarında yaygın olarak bulunuyor. Çin'de bol miktarda bulunduğu düşünülen bu kaynağın tahmini rezervi 40 trilyon metreküpü aşıyor.

Kaynak: Xinhua