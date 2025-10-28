Çin'in 15. Beş Yıllık Planı: Teknoloji ve Kendine Yeterlilik Hedefleri

Çin yönetimi, gelecek 5 yıldaki ekonomik ve sosyal hedeflerini belirleyecek 15. Beş Yıllık Plan'da teknoloji alanında güçlenmeyi ve kendine yeterli hale gelmeyi kilit hedef olarak görüyor.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komitesi, 20-23 Ekim'de Pekin'de düzenlenen 4. Oturum'da tartışılan 15. Beş Yıllık Plan'ın formüle edilmesine ilişkin önerileri içeren bir belge yayınlandı.

Buna göre, parti yönetimi, 2026-2030 yıllarını kapsayan planda, "teknoloji alanında kendine yeterliliği ve öz güçlenmeyi" ekonomik ve sosyal kalkınmanın ana hedeflerinden biri olarak belirledi.

Belgede, "Çin, gelecek 5 yılda temel bilim araştırmalarında belirgin bir ilerleme ve özgün inovasyonlarla, kilit teknolojileri içeren öncelik alanlarında hızlı sıçramalar kaydederek, teknoloji alanında güçlenmeyi ve kendine yeterlilikte somut bir iyileşmeyi hedefleyecektir." ifadesine yer verildi.

Çin'in bu dönemde lider olduğu teknoloji alanlarının sayısını artırmayı, teknolojik ve endüstriyel inovasyonu bütünleştirmeyi amaçladığı ifade edilen belgede, geleceğin endüstrileri için ileriye dönük planların hazırlanması gerektiği belirtildi.

Belgede, kuantum teknolojisi, biyo-imalat, hidrojen ve nükleer füzyon enerjisi, beyin-bilgisayar ara yüzleri ve bedene entegre teknolojilerin, "büyümenin yeni motorları" olacağı vurgulandı.

Şi, teknoloji alanında "sürü davranışına" karşı uyardı

Öte yandan Devlet Başkanı Şi Cinping'in önerilere ilişkin açıklayıcı notları da belge ile birlikte yayınlandı. Burada Şi'nin, teknoloji alandaki çalışmaları bilimsel, akılcı ve pragmatik bir tutumla yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek, "içe bükülme" (involution) olarak adlandırılan, bazı sektörlerde aşırı rekabet ve yoğunlaşma sonucu harcanan kaynaklardan giderek daha az getiri elde edilmesine yol açan "sürü davranışından" kaçınılması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Belgede, ayrıca, Çin liderinin, yeni üretici güçlerin yerel şartlara uygun olarak geliştirilmesine yönelik çağrısına yer verildi.

Güçlü iç pazar ve gelir dağılımında denge vurgusu

Dış ekonomik koşullarda belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemde "güçlü bir iç pazara" sahip olmanın öneminin vurgulandığı belgede, tüketimin geliştirilmesi için insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

Belgede, kentlerde ve kırsal bölgelerde vatandaşlarının ortalama gelirinin yükseltilmesi ve orta gelir grubunun geniş, alt ve üst gelir gruplarının dar olduğu "zeytin biçimli" bir gelir dağılımı grafiğinin hedeflenmesi gerektiğine işaret edildi.

Çin ekonomisinin hala bazı sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen belgede, kalkınmadaki süregelen dengesizlikleri, iç talebin yetersiz olması, tarımsal ve kırsal modernizasyonun göreli olarak yavaş ilerlemesi ve istihdam ile hane halkı gelirleri üzerindeki baskılar, bu sorunlar arasında sayıldı.

ÇKP Merkez Komitesinin 4. Oturumu, 20-23 Ekim'de Pekin'de düzenlenmişti. Toplantıda 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan'ın formüle edilmesine ilişkin parti yönetiminin önerileri tartışılmıştı.

15. Beş Yıllık Plan'ın son hali, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Mart 2026'da yapacağı yıllık toplantısında onaylanarak yürürlüğe girecek.