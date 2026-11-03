Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin ile Umman 5 yıllık, 30 milyar yuanlık takas anlaşmasına imza attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ile Umman, ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımı için 5 yıllık döviz takas anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında 30 milyar yuan 1,5 milyar riyal karşılığı takas edilebilecek; merkez bankaları dijital para işbirliği için de mutabakat zaptı imzaladı.

Çin ile Umman arasında ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımı için döviz takas anlaşması imzalandı.

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, 5 yıllık anlaşma kapsamında 30 milyar yuan (yaklaşık 4,5 milyar dolar) 1,5 milyar riyal karşılığı takas edilebilecek.

Anlaşmanın, Çin ile Umman arasında mali ve parasal işbirliğini derinleştirmeyi, sınır aşırı ödemeleri kolaylaştırmayı ve finansal piyasaların istikrarını korumayı amaçladığı belirtildi.

İki ülke merkez bankaları, dijital ödemeler ve dijital para birimlerinde işbirliğini güçlendirmek üzere bir mutabakat zaptı da imzaladı.

Çin, daha önce Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ile 2012'de, Katar ile 2014'te ve Suudi Arabistan ile 2023'te benzer anlaşmalar imzalamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi

Ve bomba patladı: Fener'e hayırlı olsun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere gümrüğünde skandal: Canan Tolon'un heykelleri balyozla parçalandı!

Gümrükte skandal: Türk sanatçının heykelleri balyozla parçalandı!
Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler

Bunlar nasıl genç? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketliyor

Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Hesaplarda 6 milyar 180 milyon liralık trafik, 40 gözaltı

Hesaplardan 6 milyar lira geçmiş! 17 ilde 40 kişi gözaltında
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin

Galatasaray-Stuttgart maçı için olay tahmin