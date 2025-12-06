Çin'in Shanghai Kenti ile Peru'nun Chancay Limanı Arasındaki Ticaret Hacmi 700 Milyon Doları Aştı

SHANGHAİ, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti ile Peru'nun Chancay Limanı arasındaki nakliye rotası üzerinden taşınan ithalat ve ihracat kargolarının değeri 5 milyar yuanı (yaklaşık 706,7 milyon ABD doları) aştı.

Shanghai Gümrük İdaresi'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre yaklaşık bir yıl önce iki yönlü olarak faaliyete geçen "Chancay-Shanghai" nakliye rotasında perşembe günü itibarıyla 5,35 milyar yuan değerinde 197.000 ton mal taşındı.

2024 yılının sonlarında açılan rota, Çin ile Peru arasındaki deniz nakliye süresini 35-40 günden sadece 23 güne indirerek lojistik maliyetlerini yüzde 20'nin üzerinde azalttı. Bu güzergah üzerinden gerçekleştirilen ticaret, 2025 yılının ilk 10 ayında Shanghai'ın Peru ile olan ithalat ve ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,1'lik bir artış sağladı.

Avokado ve yaban mersini gibi çabuk bozulabilen ürünler, Shanghai'ın Yangshan Gümrük İdaresi tarafından oluşturulan yeşil kanal üzerinden taşınıyor. Bu kanal, tüm süreci kapsayan düzenleme hizmeti sayesinde hızlı gümrükleme işlemlerini garanti ediyor.

Bu rota, otomotiv ihracatını da kolaylaştırdı. Çin yapımı 1.300'den fazla aracın ilk sevkiyatı temmuz ayında, Shanghai'ın güneydoğusundaki Nangang terminalinden Chancay'a doğru yola çıktı. Kasım ayı sonu itibarıyla, bu güzergah üzerinden toplam 5.948 adet Çin malı araç ihraç edildi.

Derin su limanı ve Güney Amerika'nın ilk akıllı yeşil limanı olan Chancay Limanı, Çin ile Peru arasındaki Kuşak ve Yol işbirliğinin önde gelen projesi konumunda. Chancay Limanı'nın 14 Kasım 2024'te resmi olarak açılmasının ardından, 18 Aralık 2024'te Chancay Limanı'ndan gelen ilk konteyner gemisi Shanghai'ın Yangshan Limanı'na ulaştığında, nakliye koridoru her iki yönde de tam olarak faaliyete geçmiş oldu.