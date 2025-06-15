Çin ile Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Ticaret Hızla Büyüyor

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artmasıyla Çin'le bölge arasındaki ticaret 10 yılı aşkın bir süredir hızlı büyüme sergiliyor.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazar günü yayımladığı verilere göre ülkenin beş Orta Asya ülkesiyle 2013'te 312,04 milyar yuan (43,48 milyar ABD doları) olan ticareti, 2024'te yüzde 116 artışla 674,15 milyar yuana ulaştı.

Söz konusu dönemde Çin-Orta Asya ticaretinin yıllık ortalama büyüme oranı, Çin'in toplam ticaretindeki yıllık ortalama büyüme oranını 2,3 yüzde puan geride bırakarak yüzde 7,3 oldu.

2025'in ilk 5 ayında Çin'in bu ülkelerle ticareti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 286,42 milyar yuana çıkarak rekor kırdı.

Orta Asya ile tarım alanındaki işbirliği potansiyelini aktif şekilde genişleten Çin'in bölgeden ithal ettiği yeşil ve yüksek kaliteli tarım ürünlerinin sayısı da hızla artıyor.

Ocak-mayıs döneminde Çin'in beş Orta Asya ülkesinden tarım ürünü ithalatı yüzde 26,9 artarak 4,36 milyar yuana ulaştı. Çin'in bu ülkelerden ithal ettiği ürünler arasında Kazakistan'dan yapılan keten tohumu ithalatı yüzde 202,1, Özbekistan'dan yapılan kuru üzüm ithalatı yüzde 153,7 ve Kırgızistan'dan yapılan bal ithalatı ise 10,9 kat artış gösterdi.

Verilere göre kara taşımacılığı kanallarındaki iyileştirmeler sayesinde Çin'in beş Orta Asya ülkesiyle ticaretinin karayoluyla yapılan kısmı 2020'deki yüzde 19,9 oranından 2024'te yüzde 51,8'e yükseldi.